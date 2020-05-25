Кличко: Каштаны на Крещатике будут расти!

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что высадка на Крещатике кустов можжевельника – временное явление, а традиционные каштаны займут свое место после реконструкции главной улицы столицы в следующем году. В связи с этим, он призвал всех: "Не делать из можжевельника слона!".

Об этом Кличко написал в своем Telegram.

"В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее не делали много лет, только обновляли асфальт. Поэтому в этом году высаживать крупномерные деревья не имело смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города. Каштаны же пересаживать не рекомендуется. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице", – сказал Кличко.

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Он добавил, что во время реконструкции Крещатика будет учтен опыт предыдущих лет, чтобы создать благоприятные условия для роста деревьев.

"Мы учитываем предыдущий опыт. Потому что во время масштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную часть улицы. И каштаны оказались вплотную к дороге. На Крещатике – большой трафик и высокая загазованность воздуха. А смесь, которой посыпают дороги зимой, также негативно влияет на деревья. Они слабеют и болеют. Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварной зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов. То есть, мы создадим условия, чтобы в каждой лунке, а их от Бессарабской до Европейской площади 249, росли, а не чахли, деревья", – сказал мэр Киева.

"Будем искать выносливые сорта. Каштаны на Крещатике будут!", – пообещал он.

Напомним, в Киеве вдоль Крещатика высадили 50 кустов можжевельника. Позже, от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого посадят еще 200 кустов можжевельника Gold Coast и 50 кустов можжевельника Skyrocket.

"Посаженные растения значительно улучшают эстетический вид улицы, но это – временные меры перед началом ее реконструкции в следующем году", – сказали в Киевзеленстрое.

Как ранее сообщал Фокус:

Еще в 2013 году на Крещатике высадили 289 мясокрасных каштанов Бриотти, в том числе 115 подаренных спонсором. Так говорили в КГГА. Стоимость высадки одного каштана составляла 5,4 тыс. гривен, а само дерево, подаренное спонсором стоило 6 тыс. гривен.