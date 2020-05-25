Метро в Киеве и Харькове из-за карантина понесли убытки на сотни миллионов гривен

Киевский метрополитен за период карантина недополучил 600 миллионов гривен. Об этом сообщила заместитель директора КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, пишет Укринформ.

"Недополучение дохода 600 млн грн", – отметила Макогон.

В то же время средства на зарплату Киевсовет предусмотрел в полном объеме.

В свою очередь, коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" оформляет кредит на 50 миллионов гривен, чтобы погасить долг по зарплате, который образовался во время карантина. Об этом сообщил директор КП "Харьковский метрополитен" Вячеслав Стаматин, сообщает "Суспільне".

По его словам, работникам задолжали за апрель и частично за май.

"Задержка есть. Мы совместно решаем эти вопросы. Нам пообещали, во-первых, в настоящее время дать кредит, и одновременно мы сейчас заработали, будем гасить задолженность перед людьми", – сказал Стаматин.

По его словам, кредит оформляют в украинском банке, он уже на этапе получения.

"50 млн гривен. Все на зарплату", – сказал Стаматин.

"Будем погашать, другого выхода нет", – добавил заместитель мэра Евгений Водовозов.

Около 400 человек из более двух тысяч работников метро во время карантина были в отпусках. По словам Стаматина, за время простоя метрополитен получил около 180 млн гривен прямых убытков.

Как ранее сообщал Фокус: