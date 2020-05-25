Беспощадный Кагарлык. Все, что известно об изнасиловании и пытках в отделении полиции

24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу в Кагарлыке обратилась женщина 1994 года рождения, которая рассказала об избиении и изнасиловании. Она заявила, что над ней надругались сотрудники полиции Кагарлыка.

Департамент внутренней безопасности Нацполиции проверил указанную информацию и установил, что к избиению и изнасилованию женщины причастны два сотрудника полиции Кагарлыка. Накануне они доставили пострадавшую в отдел полиции для дачи показаний по поводу краж имущества в качестве свидетеля.

За дело взялось Государственное бюро расследований. По информации ведомства, оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля — надевал противогаз, наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Также сотрудники полиции Кагарлыка применили физическую силу в отношении мужчины, который в это же время находился в отделении. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа.

Как сообщил источник в МВД, "мужчина услышал женские крики в другой комнате, заволновался, и полицейские, чтобы заставить его молчать и никому не рассказывать о том, что он слышал (именно только слышал, видеть не мог), начали его тоже избивать. У мужчины перелом носа и ребер. Он утверждает, что его также угрожали изнасиловать и насильно вливали в рот водку. Кстати, насильно водкой поили и потерпевшую женщину".

Вещи потерпевших, приобщенные к делу

Глава Национальной полиции Игорь Клименко уволил подозреваемых полицейских, отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции, расформировал все подразделение, а сотрудников отдела полиции Кагарлыка отправил на переаттестацию. Уже бывшие полицейские задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

Сейчас следователями ГБР готовится сообщение о подозрении задержанным и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Городской глава Кагарлыка ситуацию комментировать отказался, заявив, что о произошедшем узнал из СМИ и сообщений полиции. "Я узнал об этом из СМИ. Только что общался с председателем Кагарлыкской районной государственной администрации, и он также, как и вы, узнал об этом из новостей. Больше ничего не буду комментировать", — сказал мэр города Александр Панюта.

Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов написал, что задержанные — уже бывшие полицейские — не соответствовали занимаемым должностям.

"Два "ублюдка", которые за свою службу в правоохранительных органах ничего существенного не сделали, не раскрыли ни одного резонансного преступления и не задержали ни одного опасного преступника. Один из них сегодня освобожден из полиции за нарушение служебной дисциплины, которое совершил накануне. Второй был уже "на выходе", имел дисциплинарное взыскание — неполная должностное ответственность. Именно они просто "плюнули" в лицо всем полицейским, которые в круглосуточном режиме ведут борьбу с преступностью, охраняют общественный порядок, пытаются завоевать доверие и поддержку граждан в правоохранительной деятельности", — сообщил Небытов.

Спикер прокуратуры Киевской области Роман Мазурик сообщил, что полицейские пытали свидетелей, чтобы выбить у них признания в преступлениях, которые они на самом деле не совершали.

Противогаз, который надевали на одного из потерпевших во время пыток

Также выяснилось, что девушке, над которой издевались полицейские, 26 лет, она живет в Кагарлыцком районе, из неблагополучной семьи. Ранее она уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за мелкие кражи. Но на этот раз она не имела никакого отношения к совершенному преступлению. По словам потерпевшей, пытки длились несколько часов подряд. В промежутках между изнасилованиями, сотрудники полиции Кагарлыка избивали девушку и угрожали ей смертью.

"Изнасилование было совершено прямо в отделении полиции, подозреваемые – сотрудники сектора уголовной полиции, проще говоря – оперативники", – рассказали правоохранители.

Позже выяснились имена задержанных сотрудников полиции Кагарлыка по подозрению в избиении и изнасиловании женщины, а также применении физического насилия к мужчине. Ими оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив.

Киевские СМИ провели собственное расследование и выяснили, кто именно издевался над мужчиной и женщиной в отделении Нацполиции. По их данным, насилие применял Николай Кузив – уроженец Трускавца Львовской области, который перевелся в Киевскую область после службы в Донецкой области. Он женат, у него есть сын и дочь.

Николай Кузив, начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела

На странице Нацполиции Мариуполя, где он ранее занимал должность начальника сектора уголовной полиции Левобережного ОП ЦИП ГУНП в Донецкой области, Кузиву посвящен один из материалов. В нем рассказывается, что он "мечтал надеть полицейский китель еще с детства, а в 9 классе он уже твердо решил связать свое будущее со служением Родине".

Второй — это Сергей Сулима – уроженец села Красная Слободка в Киевской области. Он также женат.

Сергей Сулима, оперуполномоченный

Сейчас следователи ГБР готовят сообщение о подозрении задержанным и решается вопрос об избрании меры пресечения в их отношении в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Кроме того, устанавливается причастность к совершению уголовного преступления других лиц.

"Государственное бюро расследований проверяет информацию о том, что к делу об избиении и изнасиловании могли быть причастны и другие сотрудники райотдела", — сообщил пресс-офицер ГБР Максим Белоусенко.

Досудебное расследование осуществляют по фактам изнасилования (часть 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины), пыток (статья 127 Уголовного кодекса Украины) и превышения служебных полномочий, то есть умышленного совершения работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас обязанности начальника Нацполиции Кагарлыка временно исполняет Дмитрий Литвин, который до этого был советником начальника Главного управления полиции в Киевской области. Он уже анонсировал комплексную проверку всех сотрудников отдела. Они должны будут пройти переаттестацию, а их действиям дадут профессиональную оценку.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами вскоре после прибытия в Кагарлык. "Полицейских, которые совершили преступление, оперативно задержали. Их передали работникам ГБР. Самими полицейскими были собраны первичные доказательства, которые сохраняли до прибытия сотрудников ГБР. Другими словами, полиция внесла существенный вклад в расследование данного дела. Реакция была оперативной, как и должно быть. Сейчас руководство Кагарлыцкого отделения полиции отстранено от исполнения обязанностей. Меня назначили на должность исполняющего обязанности", — рассказал он. В то же время никаких новых подробностей о деле Литвин не рассказал, сообщив, что это тайна следствия и уголовное дело ведет ГБР, куда и следует обращаться за новостями.