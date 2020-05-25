Петиция о запрете 5G в Черкассах собрала необходимые для рассмотрения голоса

Петиция о запрете вышек мобильной связи 5G, опубликованная на сайте горсовета Черкасс, собрала необходимые 250 голосов для того, чтобы ее рассмотрели местные власти. Об этом пишет AIN.

Подписанты требуют запретить связь 5G из-за якобы ее негативного влияния на здоровье человека. В противовес этой петиции на сайте горсовета появилась еще одна, но уже с требованием внедрить в городе этот стандарт связи. Вторая петиция собрала пока что 109 голосов.

Петиция о запрете 5G появилась и на сайте президента Украины. "Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране", – говорится в тексте петиции.

По состоянию на вечер 25 мая петицию подписали 15321 человек при необходимых 25 тыс.

Ранее в сети начала распространяться ничем не подтвержденные теории о том, что якобы излучение от 5G способствует распространению коронавируса. В этой связи YouTube даже запретил публикацию контента о связи 5G и коронавируса.

17 мая 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который позволяет запуск в Украине мобильной связи 5G.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава НКРСИ также заявлял, что в Украине в 2020 году может появиться связь 5G. По его словам, на данный момент анализируются частоты, которые могут быть использованы для 5G.