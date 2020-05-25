Вторая волна COVID-19 может совпасть с другими ОРВИ. Тогда будет тяжело, – Ляшко

Вторая полна коронавируса может совпасть с волнами других острых респираторных заболеваний и тогда контролировать ситуацию будет сложнее. Об этом в эфире Украина 24 рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, вторую волну COVID-19 "прогнозируют все эксперты". "Она может совпасть с волнами других ОРВИ, такими как грипп или аденовирусная инфекция и тогда будет достаточно сложно управлять этими ситуациями", – говорит он.

Поэтому, говорит главный санврач, нужно придерживаться противоэпидемических правил. В таком случае можно будет даже говорить о разработке стратегии, которой можно будет руководствоваться при наступлении второй волны коронавируса.

В то же время, второй волны можно и избежать, но это возможно при двух условиях.

"Первое – это когда во время циркуляции коронавирус потеряет свою агрессивность, так как это было с вирусами SARS и MERS в предыдущие годы. Тогда мы можем четко сказать – он потерял агрессивность, не вызывает болезнь человека, он сам пойдет на спад", – объясняет Ляшко.

Либо же нужно разработать вакцину, проводить массовые прививки. "Нужен коллективный иммунитет на уровне 95%. Тогда действительно удастся предотвратить вторую волну", – говорит он.

Если же этих двух условий достичь не удастся, циркуляция коронавируса продолжится. Это будет приводить к новым вспышкам, эпидемии или даже пандемии COVID-19.

Сейчас же Минздрав наблюдает за тем, какие из карантинных ограничений дают лучший результат, чтобы знать, к каким мерам пребегать в будущем, добавил Ляшко.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.

23 мая глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за превышения допустимого уровня заболеваемости, но после разрешил, заявив, что получил новые показатели готовности регионов. Таким образом, карантин в Киеве все же был смягчен.