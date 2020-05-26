В Александровской больнице Киева произошел пожар, главврач подозревает поджог

В подсобном помещении Александровской клинической больницы в Киеве произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"25 мая в 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в шестом корпусе на шестом этаже в Александровской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1", – сказано в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Огнем поврежден электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв.м, сообщили спасатели.

Главный врач Людмила Антоненко считает, что причиной пожара мог быть умышленный поджог.

"Первоначальная версия "короткое замыкание проводки" не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог. Надеемся, что поджигателя найдут. На месте происшествия работает полиция ", – написала она.

По ее словам, пожарные быстро приехали, оперативно локализовали очаг и ликвидировали пожар.

Как ранее сообщал Фокус:

5 апреля в Киеве на Крещатике вспыхнул сильный пожар в подземном коллекторе, где размещены электрические кабели.