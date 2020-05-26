Волонтеры за три часа собрали Яне Дугарь 168 тысяч для выплаты залога

Адвокат подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь сообщил, что для нее собрали 168 тысяч гривен, необходимые для внесения залога.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook волонтер Наталья Прилуцкая со ссылкой на адвоката Дугарь Виталия Коломийца.

"У нас получилось! За три часа. Друзья, денег достаточно! Больше не высылайте! От адвоката Виталия Коломийца: невероятно, но за три часа сумма собрана с избытком. Просим остановить платежи (удаляем реквизиты). Остаток будет направлен на работу в судебном следствии и по согласованию с основными учредителями для правовой помощи другим добровольцам", – сказано в сообщении.

Напомним, Печерский суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в 168 тысяч гривен. Адвокаты заявили, что у Дугарь нет денег на выплату залога.

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