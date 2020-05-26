Пассажирские поезда в Украине запустят на этой неделе, – Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что железнодорожное сообщение в Украине возобновят не с 1 июня, как планировалось ранее, а на этой неделе. Об этом он рассказал в эфире программы "Сниданок з 1+1".

По его словам, первыми запустят пригородные электрички, после них поезда дальнего следования. Основным направлением движения поездов станут южные регионы Украины – чтобы граждане могли добраться до моря. Также запустят движение поездов за границу.

Криклий отметил, что в поезд никого не будут пускать без наличия маски. Всем пассажирам также будут мерить температуру.

"Я не думаю, что все в масках будут спать. По крайней мере, когда мы будем ехать в пригородных электричках, все будут соблюдать масочный режим. Что касается купе и плацкарта, то там финализируется решение, чтобы семья могла подселяться – и там без ограничений. Если не семья – то тогда, возможно, с какими-то дополнительными ограничениями. Сейчас это решение должно финализироваться", – уточнил глава ведомства.

Он отметил, что несмотря на то, что цены на железнодорожные билеты поднимать не будут, их стоимость возрастет. Это связано с началом летнего сезона, так как с начала июня и до конца августа билеты продаются с повышенным коэффициентом (плюс 7%).

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин разрешил работу общественного транспорта в Украине с 22 мая и запуск метро с 25 мая.