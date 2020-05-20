Криклий обещает, что стоимость билетов на поезда повышать не будут
2020-05-20 18:05:00
Повышение тарифов на перевозки в маршрутных городских такси и автобусных перевозках также не должно произойти
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что стоимость билетов на поезда не увеличится.
Об этом он сообщил на брифинге, передает Интерфакс-Украина.
"То, что касается железнодорожных перевозок – повышения стоимости не будет. Мы прекрасно понимаем социальный эффект и важность этих перевозок", – сказал он.
Кроме того, по его словам, повышение тарифов на перевозки в маршрутных городских такси и автобусных перевозках также не должно произойти.
"Она (цена, – ред.) установлена на уровне городов и не должна увеличиваться. Разве, что город начнет пересматривать, чего бы мы не советовали, учитывая социальный аспект этого вопроса", – сказал Криклий.
Напомним, Кабмин разрешил работу общественного транспорта в Украине с 22 мая и запуск метро с 25 мая.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль завил, что второй этап смягчения карантина может начаться уже 22 мая. Во время заседания Верховной Рады Шмыгаль заявил, что карантин в Украине после 22 мая продлят, а ограничения будут сохранятся, пока не будет изобретено лекарство от коронавируса.
- Недавно мэр Киева Виталий Кличко на брифинге заявил, что, в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, столица уже через неделю может вернуться к прежнему карантину.
- Главный санврач Украины Виктор Ляшко на днях в одном из интервью рассказывал, что при нынешней статистике "маска станет нашим другом до конца года". Хотя, если эпидемия пойдет на спад, масочный режим могут отменить уже летом, добавил он.
- Представитель Кабмина в Раде Василий Мокан сообщил, что о полноценном выходе из карантина можно будет говорить в конце июня – июле или даже в августе – сентябре.