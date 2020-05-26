ГБР передало повторную повестку на допрос Порошенко через его супругу
Сотрудники ГБР приехали в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко о повторном вызове на допрос пятого президента. Он вызывается в качестве свидетеля по делу о перемещении художественных ценностей ("контрабанде картин"). Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".
В ГБР сегодня ждали Порошенко на допрос, но он не явился. В музее бывшего президента сотрудники Бюро тоже не застали.
Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконный, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.
Вместо допроса Порошенко открывал выставку в музее Гончара. Ее составили картины художников с украинскими корнями, которые фигурируют в деле, по которому экс-президента вызывали на допрос.
"Хотел бы выразить слова благодарности и тем, без кого организация этой выставки была невозможной, – сказал с иронией Порошенко. – Для них наиболее ценным экспонатом выставки будут документы, которые лежат сразу у входа, там есть содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ, которые были сделаны с моего личного счета после уплаты всех необходимых налогов государству".
Он отметил, что картины были куплены и ввезены в Украину задолго до его президентской каденции – в 2012 году.
Напомним, 22 мая ГБР вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетелят с помощью видеоповестки. Ведомство расследует ввоз 43 картин в Украину без прохождения таможенного контроля.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 мая, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.
- Сам Шокин неоднократно заявлял, что за его увольнением стоит Байден и в январе 2020 года даже потребовал от ГБР завести на него дело за вмешательство в дела Украины.
- Порошенко назвал публикацию "пленок Деркача" "спецоперацией пятой колонны Кремля".