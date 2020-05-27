Статистика коронавируса в Украине на 27 мая: выздоровели уже почти 8 тыс. человек

По состоянию на утро 27 мая в Украине подтверждено 21 905 случая COVID-19, из них 7995 выздоровели, 658 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 321 новых случаев болезни.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 420 пациентов и 14 умерли.

За сутки провели 9412 ПЦР-тестов. Всего в Украине исследовано 312532 образца методом ПЦР.

В общем заболели 1595 детей и 4241 медик. На амбулаторном лечении 15 074 пациентов, из них 1331 ребенок и 3447 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6831 человек, из них 264 ребенка и 794 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

Винницкая обл. - 932 заболевших

Волынская обл. - 814

Днепропетровская обл. - 905

Донецкая обл. - 155

Житомирская обл. - 660

Закарпатская обл. - 1104

Запорожская обл. - 420

Ивано-Франковская обл. - 1327

Киев - 2739

Киевская обл. - 1474

Кировоградская обл. - 489

Луганская обл. - 45

Львовская обл. - 1443

Николаевская обл. - 281

Одесская обл. - 853

Полтавская обл. - 267

Ровенская обл. - 1514

Сумская обл. - 166

Тернопольская обл. - 1126

Харьковская обл. - 959

Херсонская обл. - 177

Хмельницкая обл. - 381

Черкасская обл. - 393

Черновицкая обл. - 3144

Черниговская обл. - 137

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Черновицкой (43), Ровенской (39) и Львовской (38) областях. Кроме того, больше всего людей в сутки выздоровели в Ровенской (52) и Закарпатской областях (41), а также в Киеве (49).

Не выявили новых случаев в пяти областях: Донецкой, Николаевской, Полтавской, Сумской и Херсонской.

Как ранее сообщал Фокус:

С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).