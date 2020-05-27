Статистика коронавируса в Украине на 27 мая: выздоровели уже почти 8 тыс. человек
По состоянию на утро 27 мая в Украине подтверждено 21 905 случая COVID-19, из них 7995 выздоровели, 658 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 321 новых случаев болезни.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
За последние сутки от COVID-19 выздоровели 420 пациентов и 14 умерли.
За сутки провели 9412 ПЦР-тестов. Всего в Украине исследовано 312532 образца методом ПЦР.
В общем заболели 1595 детей и 4241 медик. На амбулаторном лечении 15 074 пациентов, из них 1331 ребенок и 3447 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6831 человек, из них 264 ребенка и 794 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.
Ситуация с коронавирусом в регионах:
- Винницкая обл. - 932 заболевших
- Волынская обл. - 814
- Днепропетровская обл. - 905
- Донецкая обл. - 155
- Житомирская обл. - 660
- Закарпатская обл. - 1104
- Запорожская обл. - 420
- Ивано-Франковская обл. - 1327
- Киев - 2739
- Киевская обл. - 1474
- Кировоградская обл. - 489
- Луганская обл. - 45
- Львовская обл. - 1443
- Николаевская обл. - 281
- Одесская обл. - 853
- Полтавская обл. - 267
- Ровенская обл. - 1514
- Сумская обл. - 166
- Тернопольская обл. - 1126
- Харьковская обл. - 959
- Херсонская обл. - 177
- Хмельницкая обл. - 381
- Черкасская обл. - 393
- Черновицкая обл. - 3144
- Черниговская обл. - 137
Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Черновицкой (43), Ровенской (39) и Львовской (38) областях. Кроме того, больше всего людей в сутки выздоровели в Ровенской (52) и Закарпатской областях (41), а также в Киеве (49).
Не выявили новых случаев в пяти областях: Донецкой, Николаевской, Полтавской, Сумской и Херсонской.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинцы будут жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и эффективных методов лечения.