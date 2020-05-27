Возле рухнувшего моста под Никополем военные за сутки навели понтонную переправу
Понтонеры командования Сил поддержки ВСУ навели переправу, которая временно заменит разрушенный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища возле Никополя Днепропетровской области.
Возведением переправы занимались военнослужащие 808-го понтонно-мостового полка, прибывшие 25 мая из Белгород-Днестровского Одесской области, сообщается на сайте Минобороны. Было задействовано 40 единиц военной техники и 50 человек личного состава.
Монтаж переправы начался утром в 10:00. Но уже в 20:00 по ней проехала колона военной техники — несколько грузовиков. Таким образом сооружение проверили на прочность. Строительство прошло без ЧП. Протяженность понтонно-мостовой переправы 165 метров. Ширина проезжей части — 6,5 метров. Мост способен выдержать груз до 20 тонн груза и состоит из 20 звеньев. Дорожная служба планирует установить вдоль моста ограждение и обустроить освещение. Переправа предназначена не только для автомобилей, но и для пешеходов, сообщает местное издание "Информатор".
Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Днепропетровской области под грузовым автомобилем упала в воду секция моста
"Укравтодор" вместе с Днепропетровской ОГА восстановят автомобильный мост в селе Алексеевка. Об этом сообщил губернатор Александр Бондаренко.
Как ранее сообщал Фокус:
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- 25 августа 2019 года в Харькове обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин.