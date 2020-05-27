Каждый пятый, сдавший ИФА-тест в Черновцах, имеет антитела к коронавирусу

В лаборатории протестировали 400 человек, 87 из них имели антитела.

В областном диспансере ИФА-тесты проводят уже месяц. Пройти его может каждый желающий, стоимость - 210 грн.

Чувствительность и специфичность теста 80–84%, для получения результата теста нужно три часа. Для проведения теста делается забор крови пациента (из вены).

ИФА-тест (иммуноферментный анализ) относится к группе тестов, предназначенных для обнаружения антител, которые могут появляться в организме человека в ответ на наличие там вируса. Антитела к коронавирусу появляются на 7-10 день заболевания. Поэтому положительный результат ИФА-теста может говорить как о том, что человек переболел COVID-19, так и о том, что болеет сейчас.

Тест проводятся только в специальных лабораториях.

По словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, бесплатно ИФА-тестирование можно сделать при наличии направления в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. "Стоимость тестирования в частных больницах трудно сказать. Сам ИФА-тест стоит 80−100 грн", – добавил он.

Отметим, что данные тестирования в Черновцах не означают, что 21% жителей города перенесли коронавирус, поскольку это не репрезентативная выборка. В то же время подобные исследования, проведенные на репрезентативной выборке, уже использовались для оценки уровня коллективного иммунитета. К примеру, подобное исследование в Нидерландах показало, что у 3% населения уже выработались антитела к коронавирусу, а реальная летальность коронавируса в Нидерландах составляет около 0,65% (в данный момент ученые оценивают летальность на уровне 0,5%-0,8%).

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