В украинских тюрьмах находятся 149 ветеранов войны

В Украине сейчас в учреждениях исполнения наказаний находятся 149 ветеранов. Об этом говорилось на встрече замминистра юстиции Елены Высоцкой и замминистра по делам ветеранов Алексея Ильяшенко.

На встрече также отметили необходимость разработки реабилитационных программ для осужденных ветеранов.

"В настоящее время в учреждениях исполнения наказаний находятся 149 человек - ветеранов войны. Сегодня есть потребность в разработке реабилитационных программ, программ подготовки к освобождению и успешной адаптации в обществе после освобождения осужденных, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, участвовали в АТО и получили статус участника боевых действий", – заявила Высоцкая.

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Два заместителя министров договорились о создании рабочей группы для работы с этой категорией лиц.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал создание экспертной группы ветеранов при главе государства для решения вопросов реабилитации и трудоустройства.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада предоставила право на государственную поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях всем категориям УБД и их детям.