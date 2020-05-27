Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 12 поездов дальнего следования, а также "Интерсити+".

Об этом сообщается на сайте УЗ.

Отмечается, что на сегодняшний день уже назначено курсирование 26 поездов, которые начнут работу с 1 июня.

Продажа билетов открыта для следующих поездов:

– №37/38, №732/731 и №738/737 Киев-Запорожье;

– №116 / 115 Киев-Бердянск;

– №136/135 и №734/733 Киев-Покровск;

– №76/75 Кривой Рог-Киев;

– №102/101 и №766/765 Киев-Херсон;

– №12/11 Киев-Новоалексеевка;

– №79/80 Днепр-Киев;

– №779/780 Сумы-Киев/Винница.

"Не забываем о нормах личной защиты – в поезд можно попасть только при наличии защитных масок, а УЗ обеспечит санитарную обработку и дезинфекцию подвижного состава", – говорится в сообщении.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Как ранее сообщал Фокус: