Одессит подорвался на снаряде Второй мировой войны

В Одесской области взорвался снаряд времен Второй мировой войны на территории частного хозяйства в Беляевском районе, погиб владелец.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Погибший – мужчина 1973 года рождения. По данным полиции, он был "черным копателем": интересовался поисками и раскопками устаревшей взрывчатки и оружия.

Взрыв произошел в гараже, из-под руин которого полицейские изъяли еще несколько мин и других снарядов. Все найденные предметы отвезут на ликвидацию.

Полицейские достали из-под руин еще несколько снарядов, мин и боеприпасов. Принимаются меры по их обезвреживанию.

Как ранее сообщал Фокус: