Пентагон передаст Украине два военных катера с 30-миллиметровыми пушками, – CNN

Пентагон уведомил Конгресс о том, что правительство Украины добилось необходимого прогресса в ключевых реформах, тем самым оправдав дополнительную военную помощь в размере 125 миллионов долларов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника Минобороны и помощника конгрессмена.

125 млн являются второй половиной 250 млн долларов помощи Украине в области безопасности, которая была выделена Конгрессом на 2020 год.

Новый пакет помощи включает мобильные радиолокационные системы, предназначенные для обнаружения и отслеживания поступающего артиллерийского и ракетного обстрела, десятки машин скорой помощи, оборудование для безопасной связи, в том числе 100 "тактических планшетов" и два патрульных катера Mk IV.

"Это свидетельство, что Киев добился успехов в противодействии коррупции, повышении прозрачности и усилении гражданского контроля, что было необходимо по закону (США), чтобы дать добро на пакет помощи", – сообщает источник.

Напомним, американские власти выделили 1,2 миллионов долларов на медицинскую и гуманитарную помощь для преодоления коронавируса в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

11 декабря оборонный бюджет США на 2020 год одобрила Палата представителей Конгресса США. В программу военной помощи Украине включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 млрд долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов (это больше предыдущего на 3,1%), который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в 2020 году США намерены выделить украинской стороне более миллиарда долларов помощи.