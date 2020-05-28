Весенний призыв: юноши 18-19 лет пойдут в армию только по собственному желанию

Генштаб Вооруженных Сил Украины разъяснил детали организации призыва на срочную военную службу в мае-июле 2020 года. В этом году юноши 18-19 лет могут идти в армию только по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на срочную военную службу призывают пригодных для этого по состоянию здоровья мужчин, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста. При этом, призыв граждан Украины в возрасте 18-19 лет будет проводиться по их желанию согласно письменному заявлению.

Отмечается, что организация подготовки и проведения призыва осуществляется городскими (районными) государственными администрациями (исполнительными органами городских советов) во взаимодействии с городскими (районными) военными комиссариатами (территориальными центрами комплектования и социальной поддержки).

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу в 2020 году мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.