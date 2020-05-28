Требовал три квартиры: заместитель мэра Борисполя "погорел" на взятке

Во время получения взятки задержан заместитель городского главы Борисполя (Киевская область) и его посредник. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что чиновник требовал от застройщика взятку в виде 3 квартир или 30 тысяч долларов за не препятствование при вводе в эксплуатацию нового дома. Заместитель городского главы с целью сокрытия своих преступных действий использовал посредника, которого также задержала полиция.

Во время обыска в качестве вещдока полицейские изъяли договор купли-продажи недвижимости на сумму более 195 700 гривен.

Кроме того, в полиции рассказали, что во время оформления задержания посредника, прибыл секретарь Бориспольского горсовета вместе с неустановленными лицами, которые оказывали сопротивление работникам полиции. Из-за чего правонарушитель скрылся с места происшествия, но позже был задержан.

В настоящее время решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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