Прокуратура сообщила о подозрении судье, которая приостановила лицензию SkyUp

Судье Барышевского районного суда Елене Литвиненко, которая приостанавливала лицензию авикомпании SkyUp, объявили подозрение. Ее подозревают в вынесении заведомо неправосудного решения. Об этом сообщил Офис генпрокурора (не называя фамилии подозреваемой).

По данным следствия, в мае 2019 года Литвиненко без надлежащего изучения материалов частично удовлетворила заявление об обеспечении иска и приостановила действие лицензии SkyUp.

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При этом установлено, что заявитель, от имени которого подавался иск в Барышевский райсуд, его не подписывал и с иском не обращался.

"Учитывая, что судья отказалась от получения письменного уведомления о подозрении, оно вручено главе Барышевского районного суда для передачи подозреваемой способом, предусмотренным ч. 1 ст. 278 УПК Украины", – говорится в сообщении.

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