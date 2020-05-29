Чернобыльская зона выходит из карантина: для туристов будут ограничения

Чернобыльская зона отчуждения открывается для туристов, но с некоторыми ограничениями.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Отмечается, что в зоне отчуждения разрешено проводить массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные и другие) мероприятия.

Теперь, чтобы проехать в зону отчуждения, необходимо пройти температурный скрининг при посадке в автобус и на КПП "Дитятки". Также нужно с собой иметь маски или респираторы, одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства для обработки рук.

По информации пресс-службы, к посещению зоны отчуждения не будут допускаться лица, имеющие температуру более 37,2, а также с симптомами простуды и гриппа. Если во время проведения температурного скрининга на КПП "Дитятки" будет зафиксирована повышенная температура или выявлено лицо с признаками респираторных заболеваний – вся группа не будет допущена в зону отчуждения.

По словам помощника директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилла Гарника, на период адаптивного карантина будут действовать ограничения на посещение определенных объектов. В частности, будет действовать один маршрут, рассчитанный на один день: село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект "Чернобыль-2", село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС.

Кроме того, есть ограничения по количеству людей в группе, а именно не более 10 человек.

Во избежание скопления людей передвижение по маршруту будет осуществляться по фиксированному графику движения с момента прибытия и до завершения визита. Снятие всех ограничений произойдет после завершения карантина.

Как ранее писал Фокус:

17 марта Чернобыльскую зону отчуждения решили закрыть для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.