Коронавирус в Украине: Чернобыльскую зону закрыли на карантин

Ограничительные меры вводятся с 18 марта

Чернобыльскую зону отчуждения решили закрыть для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства.

Отмечается, чтр ограничительные меры вводятся с 18 марта и продлятся до окончания введенного властями карантина.

"По словам руководства ГП "ЦОТИЗ", которое отвечает за организацию и сопровождение посещения зоны отчуждения: новые заявки не рассматривают, а работу сопровождающих лиц на период карантина прекращено", – говорится в сообщении.

Предприятия зоны отчуждения будут работать в штатном режиме, но с ограниченным числом сотрудников.

"Всех работников предприятий зоны отчуждения обеспечили средствами индивидуальной защиты и дезинфекции", – добавили в агентстве.

Как уточняет пресс-служба ЧАЭС, туристические визиты будут перенесены, а в случае невозможности переноса администрация произведет возврат средств.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что киевский метрополитен будет закрыт сегодня, 17 марта, в 23:00.

Сеть ресторанов быстрого питания МакДональдз закрывает в Украине свои заведения на карантин, однако продолжит принимать заказы в МакДрайв.

В Киеве также запретили в период карантина работать продуктовым ярмаркам и рынкам.