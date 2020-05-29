Полиция догнала на трассе 10 участников перестрелки в Броварах

Полиция задержала 10 участников перестрелки в Броварах, которые скрылись с места происшествия на автомобилях. Таким образом, общее количество задержанных возросло до 21. Об этом сообщил замглавы МВД Арсен Геращенко в Facebook.

Пятерых человек патрульные полицейские задержали на трассе в Житомирской области.

Еще пятерых задержали на въезде в Винницкую область. Они пытались скрыться на на белом джипе BMW.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков рассказал президенту Владимиру Зеленскому, что в разборках всего участвовали около 100 человек. Одна из сторон конфликта пришла на разборки с помповым ружьем и дробовиками. Вторая группа, которая была нанята, не имела при себе оружия. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, в другая группа прибыла из столицы на трех микроавтобусах из Киева.

Аваков пообещал сделать кадровые выводы по руководству полиции Винницкой области. Главу областной полиции уже отстранили, а его зама – начальника криминальной полиции – уволили.

Как ранее сообщал Фокус:

Около 7 утра в Броварах Киевской области произошла перестрелка между перевозчиками.

Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что причиной перестрелки стал конфликт между перевозчиками, которые не поделили маршрут из Броваров к станции метро "Лесная" в Киеве.