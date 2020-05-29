Главу Винницкой областной полиции отстранили, а его зама – уволили

Причиной такого решения указаны "грубые недочеты и просчеты, допущенные в служебной деятельности и организации работы оперативных подразделений"

Руководителя Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей, а его заместителя – начальника областной криминальной полиции и оперативной службы – уволили. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"29 мая руководство Национальной полиции приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса. Его заместителя – начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы уволили с занимаемых должностей", – говорится в сообщении.

Причиной такого решения указаны "грубые недочеты и просчеты, допущенные в служебной деятельности и организации работы оперативных подразделений". При этом, какие именно просчеты они допустили, в пресс-службе Нацполиции не уточнили.

Юрий Педос возглавлял Винницкую областную полицию с февраля 2017 года.

Отметим, что утром 29 мая в Броварах (Киевская область) произошла перестрелка во время разборок перевозчиков. По словам нардепа Александр Дубинского, одна группировка "подтянула местных "титушек", а вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы".

В пресс-службе не уточнили, за какие именно недочеты и просчеты отстранили главу полиции в Виннице и уволили его заместителей.

Как ранее сообщал Фокус:

Около 7 утра в Броварах Киевской области произошла перестрелка между перевозчиками. На место приехала полиция, которая задержала 10 человек.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что разборки со стрельбой в Броварах – это отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты.