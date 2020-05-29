Средняя зарплата в Украине за апрель уменьшилась на 8%, – Госстат

В апреле средняя по стране номинальная зарплата составила 10 430 гривен, это на 8,1% меньше по сравнению с мартом месяцем. По сравнению же с апрелем-2019 она выросла на 1,6%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Больше всего зарплаты штатных работников снизились в Киеве (на 15,1% до 15 278 грн), Ровенской (на 12,9% до 8 884 грн) и Волынской областях (11,5% до 7 758 грн).

Самые большие средние зарплаты в апреле были в таких сферах:

финансовая и страховая деятельность (на 2,1% больше чем в прошлом, в среднем 20,3 тыс. грн);

телекоммуникации и информация (на 10,7% меньше, в среднем 18,3 тыс. грн);

госуправление и оборона (на 13% больше, в среднем 15 тыс. грн).

Наименьшие зарплаты были у работников ресторанов и гостиниц – 3,5 тыс. грн (на 46,4% меньше, чем год назад), здравоохранения и предоставления социальной помощи – 7 тыс. грн (плюс 4,3%), операций с недвижимостью – 7,1 тыс грн (минус 13,1%).

Напомним, что средняя номинальная зарплата в апреле 2019 года была 10 269 грн, что на 21,2% больше, чем в апреле-2018.

Как ранее сообщал Фокус: