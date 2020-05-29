С 1 июня вход в киевское метро могут ограничивать, – Макогон

С 1 июня в Киеве могут закрывать на вход некоторые станции метро. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказала замдиректора КП "Киевский метрополитен" Наталия Макогон, передает ТСН.ua.

По ее словам, количество людей, которые пользуются метро, постепенно возрастает: в первый день работы пассажиров было 310 тыс., а уже через несколько дней – 540 тыс. В связи с этим, в метро могут ввести органичения, которые обычно действуют во время массовых мероприятий.

"Людей в метро становится больше и мы готовимся к тому, чтовыходных откроется предгород. И тогда пассажиров будет еще больше. Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток", – говорит Макогон.

Среди возможных ограничений – закрытие нескольких входных дверей на станции метро. Таким образом в метро хотят добиться снижения количества людей на платформах и в вагонах, и, как следствие, – увеличение социальной дистанции между пассажирами.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко говорил, что в киевском метро в часы пик могут ограничивать вход на некоторые станции, чтобы не допустить большого скопления людей.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром в понедельник, 25 мая, заработал Киевский и Харьковский метрополитены. В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако позволяют заходить без перчаток.

25 мая, в 15:00, неработавший более двух месяцев Днепровский метрополитен также возобновил перевозку пассажиров.