Захваченный россиянами катер "Никополь" отремонтировали и передали ВМСУ

Малый бронированный катер "Никополь", который в ноябре 2018 года захватили россияне, полностью отремонтировали на Николаевском судостроительном заводе. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Катер уже прошел военную приемку и вышел из акватории завода. "Восстановительные работы на "Никополе" завершены. Катер уже направляется к пункту своей постоянной дислокации. Он готов к выполнению боевых задач", – сообщил директор завода Валерий Калашников.

К ремонту "Никополя" на заводе приступили в феврале этого года. За время карантина специалисты восстановили внешнюю обшивку подводной части катера, винто-рулевые комплексы, протекторную защиту, донно-бортовую апаратуру и судовые системы и оборудование.

Также на заводе восстановили электросистемы и электрооборудование "Никополя" и покрасили катер. МБАК передан на вооружение Военно-морским силам Украины.

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