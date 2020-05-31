На админгранице с Крымом похитили украинского военного

В субботу, 30 мая, около пяти часов утра на админгранице с Крымом неизвестные похитили украинского военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба военной службы правопорядка в Facebook.

Боец ВСУ пропал в районе полуострова Чонгар во время несения службы на наблюдательном посту. На телефонные звонки он е отвечает, а поиски не дали результата.

"По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле ФСБ России заявила о задержании в аннексированном Крыму группы украинских разведчиков. Среди якобы была военнослужащая армии России и "гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы".