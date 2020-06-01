В Киеве камера официально "поймала" первого нарушителя ПДД

В Киеве система видеофиксации нарушений правил ПДД впервые официально зафиксировала превышение скоростного режима. Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

Так, первым нарушителем стал водитель Audi Q7, который в 00:01 проехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч.

Водителю теперь придет письмо с сообщением о нарушении по адресу его регистрации. В письме будет также QR-код, по которому он сможет посмотреть виде с местом, временем и информацией о правонарушении.

В течение 10 дней с момента получения письма сумма штрафа будет составлять 127,5 грн. После 10 дней – 255 грн. Если штраф и вовсе не оплатят (в течение 30 дней), его взыщут через систему Исполнительной службы Миниюста.

Также у водителя есть право обжаловать штраф в департаменте патрульной полиции или в суде.

Сегодня, 1 июня, в Киеве и по Киевской области заработали 50 камер видеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в местах, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.

Нарушение скоростного режима фиксируется при +20 км/ч к разрешенному скоростному режиму (и еще +2 км/час из-за возможной погрешности измерительного прибора).

В Киеве камеры установлены по следующим адресам:

ул. Елены Телиги, 39;

Набережное шоссе, 4 (напротив);

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;

улица Братиславская, 18;

Чоколовский бульвар, 24;

Северный мост (в направлении левого берега);

Северный мост (в сторону правого берега);

Броварской проспект (м. Левобережная);

Броварской проспект/ ул. Строителей;

Южный мост (в направлении левого берега);

Южный мост (в направлении правого берега);

проспект Героев Сталинграда, 25;

проспект Владимира Маяковского, 56;

проспект Владимира Маяковского, 65;

бульвар Дружбы народов, 27;

бульвар Дружбы народов, 36;

Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев;

Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов;

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана;

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана.

Сейчас за превышение скорости на более чем 20 км/ч нарушитель должен будет заплатит 255 грн, за превышение на более чем 50 км/ч – 510 грн. Превышение скорости, которое привело к созданию аварийной ситуации – 680 грн (с возможностью лишения прав).

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада отменила административное взыскание за нарушение правил дорожного движения в виде штрафных баллов, которые были включены в Кодекс Украины об административных правонарушениях в 2015 году.

Система фиксации нарушений ПДД появится в Киеве за счет частных компаний. Весь проект обойдется в $24 млн. Вложенные средства частникам вернут после того, как систему введут в эксплуатацию и она начнет показывать результаты.