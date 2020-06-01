В Киеве камера официально "поймала" первого нарушителя ПДД
В Киеве система видеофиксации нарушений правил ПДД впервые официально зафиксировала превышение скоростного режима. Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.
Так, первым нарушителем стал водитель Audi Q7, который в 00:01 проехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч.
Водителю теперь придет письмо с сообщением о нарушении по адресу его регистрации. В письме будет также QR-код, по которому он сможет посмотреть виде с местом, временем и информацией о правонарушении.
В течение 10 дней с момента получения письма сумма штрафа будет составлять 127,5 грн. После 10 дней – 255 грн. Если штраф и вовсе не оплатят (в течение 30 дней), его взыщут через систему Исполнительной службы Миниюста.
Также у водителя есть право обжаловать штраф в департаменте патрульной полиции или в суде.
Сегодня, 1 июня, в Киеве и по Киевской области заработали 50 камер видеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в местах, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.
Нарушение скоростного режима фиксируется при +20 км/ч к разрешенному скоростному режиму (и еще +2 км/час из-за возможной погрешности измерительного прибора).
В Киеве камеры установлены по следующим адресам:
- ул. Елены Телиги, 39;
- Набережное шоссе, 4 (напротив);
- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;
- улица Братиславская, 18;
- Чоколовский бульвар, 24;
- Северный мост (в направлении левого берега);
- Северный мост (в сторону правого берега);
- Броварской проспект (м. Левобережная);
- Броварской проспект/ ул. Строителей;
- Южный мост (в направлении левого берега);
- Южный мост (в направлении правого берега);
- проспект Героев Сталинграда, 25;
- проспект Владимира Маяковского, 56;
- проспект Владимира Маяковского, 65;
- бульвар Дружбы народов, 27;
- бульвар Дружбы народов, 36;
- Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев;
- Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов;
- Харьковская площадь / проспект Николая Бажана;
- Харьковская площадь / проспект Николая Бажана.
Сейчас за превышение скорости на более чем 20 км/ч нарушитель должен будет заплатит 255 грн, за превышение на более чем 50 км/ч – 510 грн. Превышение скорости, которое привело к созданию аварийной ситуации – 680 грн (с возможностью лишения прав).
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада отменила административное взыскание за нарушение правил дорожного движения в виде штрафных баллов, которые были включены в Кодекс Украины об административных правонарушениях в 2015 году.
- Система фиксации нарушений ПДД появится в Киеве за счет частных компаний. Весь проект обойдется в $24 млн. Вложенные средства частникам вернут после того, как систему введут в эксплуатацию и она начнет показывать результаты.
- В Киеве бдительность водителей проверяли с помощью автомобилей скорых и пожарных, которые проезжают со включенными спецсигналами.