Цифровой паспорт из приложения "Дiя" нельзя использовать для заграничных поездок, – ГПСУ

Украина
Электронные документы можно использовать лишь внутри страны

Заграничный паспорт из государственного портала "Дiя" нельзя использовать для выезда за границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

 Как отмечают пограничники, в ряде информационных ресурсов распространялась информация, что электронный загранпаспорт можно использовать для выезда из Украины.

В ГПСУ напомнили, что эта информация является недостоверной. При выезде за рубеж при себе необходимо иметь физический документ.

"ГПСУ обращает ваше внимание, что данная информация является недостоверной и не может использоваться гражданами Украины как одно из правил пересечения государственной границы Украины... На сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу только при наличии необходимых паспортных документов",  – говорится в сообщении.

При этом, электронные документы можно использовать внутри страны.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 6 февраля, состоялся официальный запуск разработанного Министерством цифровой трансформации приложения "Дія".
  • Кабмин принял решение об электронных ID-картах и загранпаспортах, загруженных в приложение "Дiя". ID-карты и загранпаспорты в приложении "Дiя" приравниваются к свои обычным бумажным аналогам. 