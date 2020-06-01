Цифровой паспорт из приложения "Дiя" нельзя использовать для заграничных поездок, – ГПСУ
Заграничный паспорт из государственного портала "Дiя" нельзя использовать для выезда за границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).
Как отмечают пограничники, в ряде информационных ресурсов распространялась информация, что электронный загранпаспорт можно использовать для выезда из Украины.
В ГПСУ напомнили, что эта информация является недостоверной. При выезде за рубеж при себе необходимо иметь физический документ.
"ГПСУ обращает ваше внимание, что данная информация является недостоверной и не может использоваться гражданами Украины как одно из правил пересечения государственной границы Украины... На сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу только при наличии необходимых паспортных документов", – говорится в сообщении.
При этом, электронные документы можно использовать внутри страны.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 мая 2019 года, на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне.
- 6 февраля, состоялся официальный запуск разработанного Министерством цифровой трансформации приложения "Дія".
- Кабмин принял решение об электронных ID-картах и загранпаспортах, загруженных в приложение "Дiя". ID-карты и загранпаспорты в приложении "Дiя" приравниваются к свои обычным бумажным аналогам.