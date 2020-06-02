Спустя два дня после похищения ФСБ подтвердила задержание украинского военного на границе с Крымом

ФСБ России заявило, что украинский военный, который "пытался пересечь" админграницу между Херсонской областью и Крымом, задержан российскими силовиками.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Против него возбудили уголовное дело "о незаконном пересечении границы России".

По словам ФСБ, у военного, предположительно, нашли наркотики, вещество отправили на экспертизу.

30 мая военная служба правопорядка заявляла, что на админгранице с Крымом неизвестные похитили украинского военного во время несения службы на наблюдательном посту. На телефонные звонки он не отвечал, а поиски не дали результата. На месте службы обнаружили следы борьбы.

Журналист Юрий Бутусов сообщал, что был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский. Эту же фамилию назвали в ФСБ.

"Наблюдательный пункт "Берлога" находится на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников, "Берлога" находится на передовой. В эту ночь Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия. Его увели безоружным! Примерно в 10.00 представитель российских спецслужб звонил в батальон, уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ", – сообщал Бутусов

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле ФСБ России заявила о задержании в аннексированном Крыму группы украинских разведчиков. Среди якобы была военнослужащая армии России и "гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы".