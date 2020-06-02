В McDonald’s рассказали, как будут работать в условиях адаптивного карантина

Сеть McDonald’s Украина придерживается рекомендаций Кабинета министров и Минздрава о безопасности посетителей и персонала ресторанов. Об этом сообщил операционный директор компании Дмитрий Корбут на онлайн пресс-конференции, состоявшейся 2 июня.

Согласно рекомендациям Кабмина количество посетителей зависит от площади заведения (один человек на 5 кв. м). В McDonald’s планируют разделить поток посетителей, чтобы они входили в одну дверь и выходили в другую, один из сотрудников ресторана будет следить за выполнением этой нормы и регулировать поток в часы пик.

В залах заведений усиливают меры безопасности и санитарии. В частности, нанесли разметку, указывающую на необходимую дистанцию в 1,5 м, на столах обозначили места, где люди могут сидеть, не нарушая нормы адаптивного карантина.

"Если дистанции не хватает, мы уберем стулья, чтобы избежать скопления людей", – уточняет Дмитрий Корбут.

Также сеть усиливает санитарные стандарты для сотрудников. Перед работой они обязаны проходить бесконтактный температурный скрининг, который делает менеджер смены, мыть руки, работать в масках и перчатках, а сотрудники на выдаче заказов должны работать в лицевых щитках и очках. Работники, выдающие заказы на McDrive, дезинфицируют руки каждые 15 минут.

На кухнях ресторанов, где готовят заказы, придерживаются следующих норм: мелкий инвентарь моют и дезинфицируют каждые 4 часа, рабочие поверхности, – каждый час. Те поверхности, которые не контактируют с едой – каждые 2 часа.

Как отметила генеральный директор McDonald’s Украина Юлия Бадритдинова, на время карантина компания не уволила ни одного сотрудника. За 2019 г. количество посетителей McDonald’s в Украине перевалило за отметку 100 млн. Сеть из 93 заведений занимает 14% рынка ресторанов быстрого питания, в 2020 году планирует открыть еще 5 заведений.

Напомним, что, согласно плану Кабмина, внутренние залы ресторанов должны открыться для посетителей уже 10 июня.

Как ранее сообщал Фокус:

31 мая Киев выбыл из списка регионов, готовых к смягчению карантина. В столице превышен показатель инцидентности (количество заболевших на 100 тыс. населения за 7 дней). Однако усиливать ограничения в Киеве пока не планируют.