"Минер" моста Метро хотел привлечь внимание к своим проблемам, – прокуратура
"Минер" моста Метро объяснил свой поступок попыткой привлечь внимание к проблемам в его жизни.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Со слов задержанного, указанные действия он совершил с целью привлечения внимания к проблемам в его жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили. В результате происшествия и в ходе задержания подозреваемого никто не пострадал. Сейчас в Днепровский районный суд Киева готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что правонарушителем оказался житель Киевской области, 1988 года рождения. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).
Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что ходатайство об избрании меры пресечения прокуратура планирует внести 3 июня.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня мост Метро в Киеве перекрыли из-за сообщения о заминировании. В пресс-службе метрополитена сообщили, что красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".
- В 15.20 полиция Киева заявила, что минер моста Метро в Киеве задержан.