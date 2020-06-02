Киев с 1 июля окончательно переходит на электронный билет в общественном транспорте

С 1 июля в Киеве оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только с помощью электронного билета. Об этом сообщила пресс-служба киевского метро.

После этой даты оплатить поездку можно будет:

KyivSmartCard

картой метро (до 31.03.2021)

бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы

мобильных приложений Google Pay, Apple Pay или KyivSmartСard

разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным). Его можно приобрести в приложении app.kyivcity.gov.ua или Т-киосках.

Как ранее сообщал Фокус: