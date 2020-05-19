Стоимость проезда в коммунальном транспорте повышать не будут. Частные перевозчики будут сами принимать решение

В Киеве готовятся к восстановлению работы наземного общественного транспорта в обычном режиме после 22 мая.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге во вторник, 19 мая.

По его словам, и коммунальный наземный общественный транспорт, и частный общественный транспорт, который возобновит работу, сможет перевозить одновременно не более половины от числа пассажиров, на которую он рассчитан.

"Контролировать соблюдение этих правил должна полиция. Помогать правоохранителям будет муниципальная варта", – отметил мэр.

Кличко отметил, что водители и кондукторы должны будут носить маску или респиратор и перчатки. Все сотрудники компании-перевозчика перед началом работы обязаны будут пройти термометрию.

Кроме того, Кличко заявляет, что частные перевозчики не должны необоснованно повышать цены на проезд в Киеве.

"Постановлением правительства еще в 2015 году отменено государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров на автотранспорте общего пользования. И тарифы маршрутных такси относятся к сфере свободных цен. Их каждый перевозчик формирует самостоятельно, учитывая спрос и предложения на рынке услуг, стоимость горючего и другие расходы. К сожалению, городские власти не имеет полномочий согласовывать тарифы автобусных маршрутов, работающих в режиме маршрутного такси", – сказал Кличко.

В то же время мэр отметил, что перед тем, как повысить стоимость проезда, перевозчики должны минимум за 7 рабочих дней предупредить о своих намерениях, а также предоставить все документы, обосновывающие любое повышение.

"Насколько мне известно, таких обращений от частных перевозчиков в контролирующие органы не было. Я уже заявлял и подчеркну, что в коммунальном общественном транспорте повышать стоимость проезда город не планирует", – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что если частные перевозчики попытаются "с потолка" сформировать новые тарифы, киевские власти будут обращаться в Антимонопольный комитет.

После возобновления работы в метро в Киеве планируют в течении месяца завершить переход на оплату проезда электронными средствами и билетами с QR-кодом. Об этом говорится в официальном сообщении Киевского метрополитена.

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