Киев с 1 июля окончательно переходит на электронный билет в общественном транспорте

2020-06-02 14:43:18

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Жетонов и простых бумажных билетов больше не будет

С 1 июля в Киеве  оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только с помощью электронного билета. Об этом сообщила пресс-служба киевского метро.

После этой даты оплатить поездку можно будет:

  • KyivSmartCard
  • картой метро (до 31.03.2021)
  • бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы 
  • мобильных приложений Google Pay, Apple Pay или KyivSmartСard
  • разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным). Его можно приобрести в приложении app.kyivcity.gov.ua или Т-киосках.

Как ранее сообщал Фокус:

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