Киев с 1 июля окончательно переходит на электронный билет в общественном транспорте
2020-06-02 14:43:18
Жетонов и простых бумажных билетов больше не будет
С 1 июля в Киеве оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только с помощью электронного билета. Об этом сообщила пресс-служба киевского метро.
После этой даты оплатить поездку можно будет:
- KyivSmartCard
- картой метро (до 31.03.2021)
- бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы
- мобильных приложений Google Pay, Apple Pay или KyivSmartСard
- разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным). Его можно приобрести в приложении app.kyivcity.gov.ua или Т-киосках.
Как ранее сообщал Фокус:
- Пляжный сезон в Киеве будет открыт при условии температуры воды в водоемах не ниже 18 градусов.
- Лоукостер Wizz Air откроет маршрут между Киевом и Зальцбургом (Австрия) уже с 1 июля.
- Министр иностранных дел Турции сказал, что его страна готова принимать украинских туристов, а также возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля.
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