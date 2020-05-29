Wizz Air запускает рейс из Киева в Зальцбург 1 июля

Билеты на рейсы уже доступны на сайте бюджетной авиакомпании

Лоукостер Wizz Air откроет маршрут между Киевом и Зальцбургом (Австрия) уже с 1 июля.

Билеты на рейсы уже доступны на сайте бюджетной авиакомпании. Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям. На данный момент система бронирования билетов показывает стоимость билета от 19,99 евро.

Вылет будет происходить из аэропорта Жуляны каждое воскресенье в 19.25 по Киеву, а приземление в Зальцбурге – в 20.40. Вылет из Зальцбурга по средам – в 21.15 по местному времени, посадка в Киеве – в 00.25 по киевскому времени.

Кстати, ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба написал в Facebook, что авиасообщение между Украиной и Австрией может быть восстановлено после 23 июня.

"Есть вероятность, что полеты возобновятся после 23 июня. При условии, что обе страны к тому времени "откроются" друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для в съезда граждан. Желание есть. Очень важно, чтобы Украина прошла условный пик пандемии", – написал посол.

Как ранее сообщал Фокус: