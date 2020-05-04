В Wizz Air спрогнозировали, когда возобновят полеты из Украины
2020-05-04 13:10:00
Авиакомпания ждет разрешения государства
Авиакомпания Wizz Air ждет разрешения государства на возобновление авиаперевозок.
Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.
"Ограничения в Украине продлены до середины мая. Сейчас мы летаем в пределах Европы, и единственная причина, почему не работаем в Украине – действующие ограничения на полеты. Как только украинское правительство отменит эти ограничения, мы восстановим осуществление рейсов. Надеемся, что это произойдет раньше июля", – сказал он.
В Wizz Air признают, что неопределенность вокруг авиаперевозок и пандемии будет продолжаться, как минимум 2-3 месяца.
"Мы понимаем, что следующие 2-3 месяца будут немного неопределенными из-за необходимости адаптироваться. Но наше сотрудничество с Украиной – это не про 2-3 месяца, говорится о годах сотрудничества и мы продолжим расширять деятельность на этом рынке", – говорит он.
По его словам, авиакомпания планирует открыть авиабазу во Львове.
"Это связано с нашей приверженностью к Украине и продолжением расширения деятельности на рынке. Учитывая нашу лоукост бизнес-модель и финансовое состояние, мы видим, что для нас этот период – это возможность продолжать рост", – добавил Михалопулос.
Как ранее сообщал Фокус:
- Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предупредила, что 25 млн рабочих мест по всему миру могут оказаться под угрозой из-за спада в области путешествий из-за пандемии коронавируса.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает, что к сентябрю число пассажиров на международных авиарейсах может упасть на 1,2 млрд. Как следствие, потери авиакомпаний с января по сентябрь могут составить $160–253 млрд.
- Украинская авиакомпания МАУ, в которой на сегодня работают около 2500 человек, планирует сокращать и флот, и персонал. Из них 90% уже отправлены в "простой" с выплатой 2/3 заработной платы.