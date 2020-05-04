В Wizz Air спрогнозировали, когда возобновят полеты из Украины

Авиакомпания ждет разрешения государства

Авиакомпания Wizz Air ждет разрешения государства на возобновление авиаперевозок.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

"Ограничения в Украине продлены до середины мая. Сейчас мы летаем в пределах Европы, и единственная причина, почему не работаем в Украине – действующие ограничения на полеты. Как только украинское правительство отменит эти ограничения, мы восстановим осуществление рейсов. Надеемся, что это произойдет раньше июля", – сказал он.

В Wizz Air признают, что неопределенность вокруг авиаперевозок и пандемии будет продолжаться, как минимум 2-3 месяца.

"Мы понимаем, что следующие 2-3 месяца будут немного неопределенными из-за необходимости адаптироваться. Но наше сотрудничество с Украиной – это не про 2-3 месяца, говорится о годах сотрудничества и мы продолжим расширять деятельность на этом рынке", – говорит он.

По его словам, авиакомпания планирует открыть авиабазу во Львове.

"Это связано с нашей приверженностью к Украине и продолжением расширения деятельности на рынке. Учитывая нашу лоукост бизнес-модель и финансовое состояние, мы видим, что для нас этот период – это возможность продолжать рост", – добавил Михалопулос.

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