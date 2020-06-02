50 депутатов Рады обжаловали в КСУ закон об амнистии участников Майдана

50 народных депутатов Украины, преимущественно из фракции "Оппозиционная платформа За жизнь" (ОПЗЖ) обжаловали в Конституционном Суде (КСУ) закон об амнистии участников протестов на Майдане в 2013-2014 годах.

Об этом сообщается на сайте КСУ.

"2 июня 2020, в КСУ поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины "от 21 февраля 2014 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что представление в КСУ подписали все депутаты фракции ОПЗЖ, а также исключенные из фракции "Слуга народа" нардепы Антон Поляков и Анна Скороход и действующий депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Отдельные участники массовых акций протеста открыто признаются в применении огнестрельного оружия к представителям правоохранительных органов, их убийстве и в совершении тяжких преступлений другого характера. Но такие преступления в результате принятого закона не подлежат расследованию, а лица, которые подозреваются в их совершении, освобождены от уголовной ответственности", – говорится в документе.

Для участия в конституционном производстве авторы представления просят привлечь трех нардепов от ОПЗЖ: Василия Нимченко, Александра Качного и Григория Мамку.

В целом, по оценкам авторов представления, указанный закон противоречит 16 статьям Конституции Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что необходимо отменить амнистию участникам Майдана, поскольку "настоящее национальное примирение без этого невозможно".