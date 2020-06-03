Нацбанк вводит в обращение монету номиналом в 10 грн

Национальный банк Украины 3 июня 2020 ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Первоначально Нацбанк введет в обращение свыше 5 млн монет номиналом 10 гривен. Они уже распределены между подразделениями НБУ в регионах (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий). С сегодняшнего дня банки могут получать новые монеты в Национальном банке и выдавать их своим клиентам.

Банкноты номиналом 10 гривен, как и раньше, останутся платежным средством, они будут находиться в обращении, но через некоторое время исчезнут в результате естественного износа, их заменят 10-гривневым монетами.

Монета существенно отличается от монет номиналом 1, 2 и 5 гривен. В частности, она имеет ребро со специальным крупным рифлением, что позволит легко ее отличить от оборотных монет других номиналов.

Как ранее сообщал Фокус: