Статьи в украинской Википедии впервые посмотрели 110 млн раз за месяц

В мае количество просмотров в Википедии статей на украинском языке выросло на 64% в годовом измерении и достигло рекордных 110 млн. Также впервые 100 млн просмотров украинской Википедии осуществлено с территории Украины, сообщил блог редакторов украинской Википедии.

На всех языках за месяц из Украины было сделано 264 млн просмотров (что также является рекордом), в том числе:

136 млн – русская версия Википедии (доля 52%), год назад было 107 млн ​​(55%);

100 млн – украинская версия Википедии (38%), год назад – 59 млн (30%);

17 млн ​​– английская версия Википедии (6%), год назад – 19 млн (10%);

11 млн – другие (4%), год назад – 10 млн (5%).

В прошлом месяце российскую Википедию в Украине просматривали на 36% чаще, чем украинскую, год назад эта разница составляла 81%. Авторы блога считают, если подобная тенденция сохранится, то в мае 2025 года в Украине просматривать украинскую Википедию будут чаще российской.

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Среди всех версий Википедий по сравнению с маем 2019-го украинская поднялась по посещаемости с 19-го на 16-е место. Она опередила шведскую, чешскую, корейскую и тайскую, но пропустила вперед турецкую, которая год назад в самой Турции была под запретом.

По состоянию на 3 июня 2020 года украинский раздел Википедии содержит 1 023 161 статью различной тематики; по данному показателю украинская Википедия занимает 17-е место среди всех языковых разделов. Среди разделов на славянских языках украинская Википедия находится на третьем месте, уступая лишь русскому и польскому разделам. Всего в разделе зарегистрировано 511 374 участника, из них 3716 совершили хотя бы одно действие за последние 30 дней, а 46 имеют статус администратора. Общее число правок на настоящий момент составляет 28 436 179.

Первая статья в украинском разделе была создана 30 января 2004 года.

Как ранее сообщал Фокус: