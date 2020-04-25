Владельца одного из крупнейших провайдеров Украины обвиняют в госизмене

Отмечается, что президент холдинга на данный момент скрывается от следствия в США

Владельцу одного из крупнейших провайдеров в Украине сообщили о подозрении в совершении государственной измены.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Подозрение по ст. 111 Уголовного кодекса Украины было вручено владельцу и юристу одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров.

Установлено, что что владелец компании, по предварительному сговору с юристом и при пособничестве гражданина РФ, действуя в интересах ФСБ РФ, подсоединили телекоммуникационные сети провайдера к системе, осуществляющей мониторинг и хранение конфиденциальных данных пользователей на территории оккупированного Крыма.

Также они предоставили доступ к сети аппаратно-программного комплекса "Ревизор", который предназначен для блокировки доступа к информационным ресурсам, контента и сайтов в сети Интернет, перечень которых определен Роскомнадзором.

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СБУ сообщила, что в перчень входит 15 юридических лиц, возглавляемых единым руководством. Отмечается, что указанная компания предоставляла телеком-услуги украинским государственным учреждениям.

Отмечается, что президент холдинга на данный момент скрывается от следствия в США. Гражданину РФ, который был пособником, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 УК Украины.

Ведомства не называют, о какой компании идет речь, но по данным СМИ, речь идет о компании "Юнайтед Телеком", входящей в холдинг Wnet.

UBR.ua связалась с главой Wnet Алексеем Клещевниковым. Он подтвердил, что находится в США. Но при этом подчеркнул, что не прячется, а пребывает в этой стране для решения деловых вопросов. И вернуться в Украину не может из-за карантина.

По его словам, "Юнайтед Телеком" действительно входила в холдинг Wnet, но зарегистрирована она была в Москве, а не в Крыму. Клещевников заявил, что продал это предприятие еще в 2014 году. Кроме того, по его словам, что указанный сотрудник не работает в компании с 2014 года. И ни у него, ни у Wnet нет бизнес-интересов ни в РФ, ни в Крыму.

По словам главы компании, он уже не раз отказывался устанавливать на сети следящую аппаратуру СБУ. Поэтому, подчеркнул он, Служба безопасности проявляет особый интерес к Wnet. "Я им поперек горла. У меня четкая гражданская и правовая позиция по вопросам внедрения незаконной слежки за гражданами Украины путем установки незаконных систем сбора информации", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2017 году СБУ уже возбуждало уголовное дело в отношении Wnet.

Служба безопасности Украины блокировала сеть ботоферм, оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.