В оккупированном Крыму провайдеры блокируют Фокус и еще 22 сайта

Мониторинг был проведен в ноябре-декабре 2019 года

В Крыму 9 провайдеров в девяти населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

Мониторинг был проведен в ноябре-декабре 2019 года.

Проверку доступности сайтов провели с помощью сетей 9 разных провайдеров в 9 крымских населенных пунктах БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), Мечта (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Сиваш-нет (Красноперекопск), Гигабайт (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).

По состоянию на конец декабря 2019 года, эти провайдеры не дают доступ минимум к 23 сайтам, которые свободно работают на подконтрольной Украине территории: Цензор.нет, QHA, След.нет, UAinfo, 5 канал, 112 Украина, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналистских расследований, ТонеТо, Депо, Украинская правда, РБК, Укринформ, Левый берег, Зеркало недели, Стрічка, а также сайты социальных сетей LinkedIn и Telegram. Кроме того, блокируются сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и Хизб ут-Тахрир.

У 8 из 9 провайдеров заблокирован сайт Апостроф. У 5 провайдеров из 9 недоступен сайт общественного объединения "Крымская Солидарность". Сайты Радио НВ, 112 Украина и 24 канала недоступны у 1 провайдера из 9.

В основном с сайтами не устанавливается соединение либо на экране появляется надпись "Ошибка 403". Провайдеры блокируют даже те сайты, которые не внесены в реестр запрещенных в России.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский утвердил состав Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов. В него вошли 15 человек.

Министр культуры Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.