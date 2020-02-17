Оперативники выявили и закрыли ботофермы в четырех областях Украины, – СБУ
2020-02-17 16:09:21
Регистрацию аккаунтов осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров
Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала сеть ботоферм, оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Бот" – сокращение слова "робот". Это аккаунт несуществующего человека, с помощью которого распространяется та или иная информация. Площадка, которая служит для этой цели, называется ботофермой.
"Оперативники установили, что телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете. Было зарегистрировано около 8000 аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательства протестных настроений, запугивания населения, рассылки сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников", – говорится в сообщении.
Также через аккаунты распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства и наркотические средства. Регистрацию аккаунтов осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров.
Часть оборудования использовалась злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных "операторов" "Феникс" и "ЛугаКий", которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов.
Были проведены обыски в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно Ривненской области и Ирпене Киевской области. В ходе обысков была изъята компьютерная техника, специальное оборудование, в том числе GSM-модемы и шлюзы, 22 тысяч SIM-карт операторов мобильной связи Украины.
Также были изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокативные комментарии под публикациями украинских политиков.
Как ранее сообщал Фокус:
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