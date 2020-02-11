СБУ вернула государственному энергопредприятию более 2,8 млрд грн
2020-02-11 18:33:54
Представители компаний-поставщиков универсальных услуг предоставляли в госпредприятие "Гарантированный покупатель" неправдивые данные
СБУ разоблачила сделку, которая создала предпосылки к дестабилизации функционирования объекта критической инфраструктуры Объединенной энергетической системы государства.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В спецслужбе установили, что в течение июля – декабря 2019 представители компаний-поставщиков универсальных услуг предоставляли в госпредприятие "Гарантированный покупатель" неправдивые данные.
"Коммерсанты искусственно завышали объемы потребления населением электрической энергии, которую поставляли по льготным ценам", – говорится в сообщении.
Полученный "избыток" дешевой электроэнергии поставщики реализовывали предпринимателям по рыночной стоимости.
Противоправный механизм позволил получить сверхприбыль за нанесение ущерба в размере более 2,8 миллиарда гривен.
Отмечается, что поставщики полностью признали сумму претензий и начали возмещения убытков госкомпании.
Как ранее сообщал Фокус:
- СБУ во взаимодействии с руководством Министерства финансов Украины предупредила противоправную сделку с присвоения природного газа на 250 млн гривен.
- Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в структурных подразделениях Киевметростроя, их должностных лиц, а также в отделениях Укргазбанка и частных структурах.