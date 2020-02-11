СБУ вернула государственному энергопредприятию более 2,8 млрд грн

Представители компаний-поставщиков универсальных услуг предоставляли в госпредприятие "Гарантированный покупатель" неправдивые данные

СБУ разоблачила сделку, которая создала предпосылки к дестабилизации функционирования объекта критической инфраструктуры Объединенной энергетической системы государства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В спецслужбе установили, что в течение июля – декабря 2019 представители компаний-поставщиков универсальных услуг предоставляли в госпредприятие "Гарантированный покупатель" неправдивые данные.

"Коммерсанты искусственно завышали объемы потребления населением электрической энергии, которую поставляли по льготным ценам", – говорится в сообщении.

Полученный "избыток" дешевой электроэнергии поставщики реализовывали предпринимателям по рыночной стоимости.

Противоправный механизм позволил получить сверхприбыль за нанесение ущерба в размере более 2,8 миллиарда гривен.

Отмечается, что поставщики полностью признали сумму претензий и начали возмещения убытков госкомпании.

Как ранее сообщал Фокус: