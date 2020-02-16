Убийство Гандзюк: адвокаты Мангера пытались попасть к арестованному в Болгарии Левину, – СМИ
2020-02-16 22:25:56
Увидеться с Левиным адвокатам Мангера не удалось – власти Болгарии им отказали
Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера пытались попасть в тюрьму к подозреваемому в организации покушения на Екатерину Гандзюк Алексею Москаленко (Левину) в Болгарии.
Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на источник в СБУ.
Издание сообщает, что 16 февраля адвокаты Мангера Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин пытались попасть в тюрьму в городе Бургас для встречи с Левиным.
Увидеться с Левиным адвокатам Мангера не удалось – власти Болгарии им отказали.
Напомним, 24 января в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк в 2018 году.
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома. В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.
- По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.
- Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.
- В конце апреля ГПУ изменила подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку с умышленного убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также ГПУ сменила подозрение на более мягкое и Мангеру.
- Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Отец активистки Гандзюк назвал судебное заседание над убийцами "спектаклем".
- 5 августа вступил в силу приговор для обвиняемых по делу Гандзюк.