Убийство Джорджа Флойда: Геращенко раскритиковал полицию США, поставив в пример полицию Украины

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко раскритиковал руководство полиции США, которое, по его мнению, с опозданием отреагировало на убийство правохранителями Джоржа Флойда, что и вызвало массовые протесты. Об этом он написал большой пост в Facebook.

По его словам, после гибели афроамериканца в США начался "эффект домино".

"По сообщениям СМИ, и официальных заявлениям властей разных штатов, за последние 96 часов по США прошла волна убийств полицейских, которые никак не причастны и не ответственны за убийство афроамериканца в Миннеаполисе", - отметил Геращенко.

В своем посте он перечислил факты убийств полицейских в Сент-Луисе, Лас-Вегасе, Давенпорте, Ричмонде, а также случаи получения полицейскими ранений при столкновениях с протестующими в разных уголках Соединенных Штатов.

"В Сент-Луисе был застрелен офицер полиции в отставке, афроамериканец Девид Дорн. Он защищал от мародёров свой бизнес", – написал Геращенко", опубликовав фотографию погибшего.

"Надеюсь, что в ближайшее время власти США остановят поток насилия, мародерства и грабежей, причиной которого стала, в том числе, не быстрая и не эффективная реакция руководства полиции и прокуратуры на факт убийства афроамериканца сотрудником полиции Миннеаполиса", – написал Геращенко.

При этом, он привел в пример украинскую полицию, отметив, что "в Украине научились действовать по-другому".

"Мы не покрываем полицейских явно совершивших преступление и немедленно передаём их в руки следствия и правосудия", – резюмировал замминистра внутренних дел.

Отметим, Антон Геращенко заявил, что отставка Арсена Авакова из-за событий в Кагарлыке, где двое местных полицейских пытали и изнасиловали дувушку, не обоснована. По его словам, до Майдана подобные действия скрывали.

"У нас же позиция – и это как раз результат работы министра внутренних дел – у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию. Мгновенная реакция на то, чтобы привлечь к ответственности людей", – заявил Геращенко.

Как ранее сообщал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.