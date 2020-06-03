Оккупанты арестовали похищенного на админгранице с Крымом украинского военного
Украинский десантник Евгений Добринский, пропавший 30 мая в Херсонской области на административной границе с Крымом, арестован районным "судом" Симферополя до 1 июля за незаконное пересечение границы РФ.
Напомним, накануне в ФСБ сообщила о задержании Добринского. Он, якобы, сам перешел "границу" РФ на севере Крыма и был задержан.
Видео "задержания" на админграницев с Крымом украинского военнослужащего, которое опубликовала ФСБ, командование Десантно-штурмовых войск ВСУ назвало фейковым и объяснило, почему.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 мая военная служба правопорядка заявляла, что на админгранице с Крымом неизвестные похитили украинского военного во время несения службы на наблюдательном посту. На телефонные звонки он не отвечал, а поиски не дали результата. На месте службы обнаружили следы борьбы.
- 2 июня ФСБ РФ заявило, что украинский военный, который "пытался пересечь" админграницу между Херсонской областью и Крымом, задержан российскими силовиками. Против него возбудили уголовное дело "о незаконном пересечении границы России". По словам ФСБ, у военного нашли наркотики, вещество отправили на экспертизу.