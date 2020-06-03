Оккупанты арестовали похищенного на админгранице с Крымом украинского военного

Украинский десантник Евгений Добринский, пропавший 30 мая в Херсонской области на административной границе с Крымом, арестован районным "судом" Симферополя до 1 июля за незаконное пересечение границы РФ.

Напомним, накануне в ФСБ сообщила о задержании Добринского. Он, якобы, сам перешел "границу" РФ на севере Крыма и был задержан.

Видео "задержания" на админграницев с Крымом украинского военнослужащего, которое опубликовала ФСБ, командование Десантно-штурмовых войск ВСУ назвало фейковым и объяснило, почему.

Как ранее сообщал Фокус: