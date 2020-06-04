Смерть ребенка в детсаду Запорожья: появились новые подробности

Годовалая Олеся скончалась 29 мая в частном детском саду, организованном в обычной квартире. В полицию информация о смерти ребенка поступила в тот же день в 10.45. Родители нашли информацию о детсаду в Сети. В объявлении было сказано, что "частный детский развивающий центр" в своей квартире организовала 51-летняя жительница Запорожья. Женщина набирала небольшие группы детей до 6 лет через соцсети. В объявлениях называла себя "няней", говорила, что имеет три высших образования.

Олеся на руках у отца

Годовалую Олесю родители привели в "развивающий центр на дому" на пробное посещение. Оставили ребенка, а спустя час им позвонила "воспитательница" и сообщила, что Олеся не дышит, мол захлебнулась рвотными массами.

"Я отдала ребёнка квалифицированной няне, как она мне говорила, у нее три образования, мы собирались заключить договор. Это был первый пробный день, хотела посмотреть как поведет себя ребенок, буду ли я вообще отдавать ребенка в этот садик дальше, а забрала через час ее мертвой", - рассказала мать погибшей девочки. Женщина отметила, что они с мужем приехали в течении десяти минут. Скорой не было, хотя "воспитательница" утверждает, что вызвала медиков.

"Установлено, что в тот день, около 9:00 мать однолетнего ребенка привела дочку к жительнице 1969 года рождения и оставила для присмотра. Через некоторое время ребенок умер. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст 115 УК Украины. На данный момент проводится судмедэкспертиза, которая установит причину смерти ребенка", - прокомментировала пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Елена Лебединская смерть ребенка в дестаду Запорожья.

Отец годовалой Олеси рассказал, что когда забежал с женой в квартиру, увидел свою дочь обнаженной, на теле был след от укуса. "Я когда зашел в комнату первым, попытался ей искусственное дыхание сделать, но она была уже еле теплой", - рассказывает мужчина. Когда в квартиру прибыли полиция и медики, выяснилось, что Олесю укусил другой воспитанник, девочка начала плакать, у нее начались судороги и рвота.

Девочку пытались реанимировать, но безуспешно. Врачи которой констатировали смерть ребенка вследствие закрытия дыхательных путей содержимым желудка.

В Службе по делам детей Запорожского городского совета отмечают, что приехали в этот "центр" вместе с полицией. На тот момент, кроме умершей девочки, там был еще один ребенок.

"Это не мог быть детский сад. Наши учреждения принимают детей с 2-х лет. Хозяйка сказала нам, что ей оставили ребенка, она была против… Что это детский сад, она опровергла, хотя соседи говорят, что он существует уже несколько лет, что они слышали плач детей", - говорит начальница Службы Наталья Сиворакша и добавляет, что люди должны вызывать полицию или звонить в Службу по делам детей, как только узнают о жестоком обращении с детьми. Соседи рассказали, что часто слышали детский плач из квартиры, но в полицию не обращались. Группы "воспитательница" набирала небольшие, с ними во дворе обычно гулял ее сожитель. Сейчас полиция проверяет законность деятельности "квартирного" детского сада.

Правоохранители изъяли видеозапись с камер наблюдения в нелегальном детском саду. 4 июня фрагмент этой видеозаписи был опубликован адвокатом семьи погибшей Олеси Тимуром Мамедовым.

На видео четко видно, как "воспитательница" грубо бросает Олесю на диван, потом берет заранее подготовленный "кляп": подушку завернутую в простыню, накладывает ее на лицо плачущей девочки, плотно завязывает и уносит ребенка из комнаты. Надо отметить, что время экзекуции на диване присутствует еще один ребенок, и еще один играет на полу.

Мамедов отмечает, что "воспитательница" задержана следственными органами в порядке ст.208 УПК Украины по обоснованному подозрению в убийстве, совершенного в отношении малолетнего ребёнка (п.2 ч.1 ст. 115 УК Украины), и сейчас ставится вопрос перед судом об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. И поясняет, почему ранее не сообщал подробности о произошедшем.

"Воспитатель" после наступления смерти Олеси исказила и скрыла многочисленные факты от нас и следствия, с целью избежать уголовной ответственности. А ещё до приезда следственной группы удалила видеозаписи камер наблюдений с жёстких дисков, сокрыла орудие преступления, раздела уже ребёнка и пыталась скрыть другие следы преступления. Но, по стечению обстоятельств, часть видео осталась (о которой скорее забыла), по которому и восстановили всю хронологию событий", - рассказал Мамедов о расследовании смерти ребенка в детсаду Запорожья..

Объявление "воспитательницы" в соцсетях

Кроме этого он попросил не винить в том, что произошло, родителей погибшей девочки. В соцсетях многие осуждали их за то, что они отдали ребенка незнакомой женщине в нелегальное заведение. Но оно, как утверждает адвокат, имело хорошую репутацию "Псевдосадик работал долгие годы, негативных отзывов не было, и, приведя ребёнка, мать осмотрела условия квартиры, где уже находились дети, что и вызвало ее доверие, а подозреваемая (воспитатель) ещё ко всему уверила мать, что у неё два высших образования - педагогическое и медицинское. А для большей убедительности продемонстрировала сертификаты, якобы дающие право ей на такую сферу деятельности, которые не вызвали сомнения у доверчивой мамы. Мать в тот момент была уверена, что именно здесь ее ребёнок получить особое внимание и обучение из-за малого количество деток", - отметил адвокат.

"Изъятая видеозапись и следственные действия позволили доказать причастность хозяйки нелегального детсада к совершению особо тяжелого умышленного преступления", – заявил замглавы Нацполиции в Запорожской области Олег Григоров. Санкция статьи, по которой предъявили обвинение женщине, предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году сообщалось, что запись детей в учреждения дошкольного образования будет осуществляться в онлайн-режиме через Единый веб-портал территориальной общины города Киева.