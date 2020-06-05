"Укрспецэкспорт" будет чинить пакистанские самолеты-заправщики за $30 млн

Украинское госпредприятие "Укрспецэкспорт" выиграл многомилионный тендер на ремонт самолета-заправщика Ил-78. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

По итогам выигрыша тендера прдеприятие заключило контрак с управлением закупок ВВС Пакистана. Работы будет выполнять Николаевский авиаремонтный завод.

В ВВС Пакистана уже заявили о готовности подписать с "Укрспецэкспортом" новые контракты на капитальный ремонт еще двух самолетов-заправщиков. В целом предприятие выполнит работы на $30 млн.

"Укрспецэкспорт продолжает укреплять позиции Украины на мировом рынке вооружения и открывает новую страницу сотрудничества с Пакистаном – в сфере авиаремонтов военных самолетов. Реализация контрактов... привлечет в Украину валютную выручку", – говорит директор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2016 году "Укрспецэкспорт" подписал с пакистанским предприятием тяжелой промышленности HIT TAXILA контракты на модернизацию обслуживание и модернизацию танкового парка Пакистана.