"Укрспецэкспорт" будет чинить пакистанские самолеты-заправщики за $30 млн
Украинское госпредприятие "Укрспецэкспорт" выиграл многомилионный тендер на ремонт самолета-заправщика Ил-78. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
По итогам выигрыша тендера прдеприятие заключило контрак с управлением закупок ВВС Пакистана. Работы будет выполнять Николаевский авиаремонтный завод.
В ВВС Пакистана уже заявили о готовности подписать с "Укрспецэкспортом" новые контракты на капитальный ремонт еще двух самолетов-заправщиков. В целом предприятие выполнит работы на $30 млн.
"Укрспецэкспорт продолжает укреплять позиции Украины на мировом рынке вооружения и открывает новую страницу сотрудничества с Пакистаном – в сфере авиаремонтов военных самолетов. Реализация контрактов... привлечет в Украину валютную выручку", – говорит директор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2016 году "Укрспецэкспорт" подписал с пакистанским предприятием тяжелой промышленности HIT TAXILA контракты на модернизацию обслуживание и модернизацию танкового парка Пакистана.
- 15 мая этого года стало известно, что на киевском заводе "Маяк", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром", изготовлена очередная партия из пяти пулеметов, предназначенных для БТР.